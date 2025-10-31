Шнуров: Покинувшие РФ артисты не создают интересных культурных продуктов
Значимых творческих результатов у артистов, которые покинули Россию, нет, считает лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Об этом музыкант рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Шнурова, он «вообще не думал» об уехавших из РФ артистах.
«Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят. Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт - я посмотрю, пока этого нет», - подчеркнул музыкант.
Как отметил артист, он не разделяет ведущиеся в обществе споры об уехавших деятелях культуры, пропали ли они или «стали суперзвездами». По словам Шнурова, он «не относится ни к какому лагерю» и занимается своей жизнью: музыкой, концертами и новыми идеями.
Ранее Сергей Шнуров рассказал, что в новый альбом «Ленинграда» под названием «Поролоновая свадьба» вошло шесть песен.
