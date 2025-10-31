В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Гражданку России, заочно арестованную в стране и объявленную в международный розыск по уголовному делу о содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации, задержали в столичном аэропорту Домодедово. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Отмечается, что речь идет об Алпият Абдулмуталибовой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Женщина была задержана и размещена в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, для перевода в СИЗО в Дагестане.
Согласно судебным материалам, в конце сентября суд в регионе продлил арест Абдулмуталибовой на два месяца. Следствие заявляло о необходимости предъявить обвинение фигурантке в очной форме, провести допрос и иные следственные действия. Решение о заочном аресте вступило в силу в середине октября. После этапирования Абдулмуталибова будет содержаться в СИЗО-1 управления ФСИН по Дагестану.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Дагестана по подозрению в содействии террористической деятельности, в том числе сборе средств для одного из запрещенных в РФ формирований, напоминает РЕН ТВ.
