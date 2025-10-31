В ДТП с трамваем в Туле погибли четыре человека
31 октября 202509:00
Трамвай и три автомобиля столкнулись в Туле, есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Авария произошла на Пролетарском мосту, пишет RT. Известно что участниками ДТП стали трамвай, два маршрутных такси и легковушка.
«Предварительно, 19 пострадавших», - указали в Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли четыре человека.
Ранее в Казани трамвай с пассажирами загорелся на ходу, из салона эвакуировали десять человек, обошлось без пострадавших.
