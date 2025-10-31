В ДТП с трамваем в Туле погибли четыре человека

Трамвай и три автомобиля столкнулись в Туле, есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария произошла на Пролетарском мосту, пишет RT. Известно что участниками ДТП стали трамвай, два маршрутных такси и легковушка.

«Предварительно, 19 пострадавших», - указали в Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли четыре человека.

