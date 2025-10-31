Песков: Путин может наградить создателей «Буревестника»
Президент Владимир Путин может отметить государственными наградами создателей отечественной крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний «Буревестника». Как отмечал глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, испытания состоялись 21 октября, ракета преодолела 14 тысяч километров в ходе многочасового полета. Позже в Кремле уточнили, что испытания «Буревестника» не являются ядерными, пишет 360.ru.
