Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне
США провозгласили 8 мая 2026 года Днем победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила администрация Белого дома, опубликовав прокламацию, подписанную президентом Дональдом Трампом.
Американские лидеры традиционно выпускают обращения к этой дате ежегодно. В 2025 году Трамп изменил название памятного события 8 мая с «Дня победы в Европе» на «День победы во Второй мировой войне».
В текущем году он продолжил продвигать подобную трактовку исторических событий. При этом в документе не содержится упоминаний о вкладе Советского Союза в разгром нацизма.
В тексте прокламации подчеркивается, что в этот день отмечается монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи вооруженных сил и союзников.
Трамп акцентировал внимание на героизме американских военнослужащих и жертвах США — более 250 тысяч человек отдали жизни в борьбе с нацистским режимом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На заседании Совбеза назвали сроки восстановления авиасообщения на юге РФ
- Ветер дует за запад: В поджоге леса в Чернобыле увидели украинский след
- Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне
- Путин назвал удар ВСУ по авиацентру в Ростове актом терроризма
- Эксперт назвала зарплату для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве
- Фицо заявил, что рад отдать дань памяти солдатам Красной армии в Москве
- Пашинян назвал фатальной ошибкой попытки присоединить Карабах к Армении
- Скидками не балуют: В России готовятся к волне банкротств застройщиков
- Правительство Украины вдвое увеличило расходы на оборону
- «Радуйтесь и наслаждайтесь»: Трамп призвал прочитать материалы Пентагона про НЛО