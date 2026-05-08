Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне

США провозгласили 8 мая 2026 года Днем победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила администрация Белого дома, опубликовав прокламацию, подписанную президентом Дональдом Трампом.

Американские лидеры традиционно выпускают обращения к этой дате ежегодно. В 2025 году Трамп изменил название памятного события 8 мая с «Дня победы в Европе» на «День победы во Второй мировой войне».

В текущем году он продолжил продвигать подобную трактовку исторических событий. При этом в документе не содержится упоминаний о вкладе Советского Союза в разгром нацизма.

В тексте прокламации подчеркивается, что в этот день отмечается монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи вооруженных сил и союзников.

Трамп акцентировал внимание на героизме американских военнослужащих и жертвах США — более 250 тысяч человек отдали жизни в борьбе с нацистским режимом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
