На заседании Совбеза назвали сроки восстановления авиасообщения на юге РФ

Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух–трех ближайших дней. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности, пишет РИА Новости.

Савельев уточнил, что с 8 мая по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону нанесено три удара. Степень ущерба и дополнительная информация уточняются, а специалисты «Алмаз-Антея» и Ростеха проведут оценку работоспособности систем центра в течение ближайших 15 часов.