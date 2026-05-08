На заседании Совбеза назвали сроки восстановления авиасообщения на юге РФ

Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух–трех ближайших дней. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности, пишет РИА Новости.

Савельев уточнил, что с 8 мая по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону нанесено три удара. Степень ущерба и дополнительная информация уточняются, а специалисты «Алмаз-Антея» и Ростеха проведут оценку работоспособности систем центра в течение ближайших 15 часов.

Авиакомпаниям даны поручения о корректировке полетов с отменами рейсов и необходимости работы с пассажирами в связи с ситуацией с региональным центром в Ростове-на-Дону, управляющим воздушным движением на юге страны.

Вице-премьер подчеркнул, что восстановление воздушного движения потребует координации усилий авиаперевозчиков, воздушных гаваней и технических служб для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты юга России приостановили работу из-за попадания БПЛА в административное здание в Ростове-на-Дону., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
