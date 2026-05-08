Пожары в зоне ЧАЭС возникают регулярно из-за безответственного отношения к безопасности местного руководства, рассказал НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Однако он не исключает, что возгорание могли устроить специально, чтобы отвлечь внимание от Дня Победы.

Чернобыльскую зону отчуждения охватил мощный лесной пожар. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространяется: пламенем охвачено более 1100 гектаров. В Роспотребнадзоре заявили о контроле радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Пока, по данным ведомства, ситуация в российских регионах остается стабильной. Кузнецов напомнил, что лесные пожары в зоне ЧАЭС случаются регулярно, а накануне Дня Победы он мог быть организован и намеренно.