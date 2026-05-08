Ветер дует за запад: В поджоге леса в Чернобыле увидели украинский след
Возгорание в районе ЧАЭС в преддверие 9 мая может иметь провокационный характер, заявил НСН профессор Владимир Кузнецов.
Пожары в зоне ЧАЭС возникают регулярно из-за безответственного отношения к безопасности местного руководства, рассказал НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Однако он не исключает, что возгорание могли устроить специально, чтобы отвлечь внимание от Дня Победы.
Чернобыльскую зону отчуждения охватил мощный лесной пожар. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространяется: пламенем охвачено более 1100 гектаров. В Роспотребнадзоре заявили о контроле радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Пока, по данным ведомства, ситуация в российских регионах остается стабильной. Кузнецов напомнил, что лесные пожары в зоне ЧАЭС случаются регулярно, а накануне Дня Победы он мог быть организован и намеренно.
«Такие пожары происходят с завидной регулярностью. Практически каждый год у них горит Чернобыльская зона. Вызвано это несанкционированным доступом людей в эту зону — сталкеров и других недобросовестных людей. Они проникают, жгут костры. В районе Чернобыльской станции хвойные леса, тем более не было дождей значительный промежуток времени, все вспыхивает с такой скоростью, они еле-еле успевают ноги оттуда унести. Руководство этой зоны, которая призвана заниматься мониторингом, смотрит на эту проблему спустя рукава. У них нет дистанционных способов обнаружения этого огня, нет техники, потому что все проворовали. Но я не исключаю, и что это было искусственно организовано, дабы отвлечь от своих проблем, от завтрашнего дня, от 9 мая, от нашего самого большого праздника — победы над фашистской Германией. А они здесь искусственным образом переключают с памятной даты на такую гадость. Вы думаете, они не додумаются? Додумаются!» — рассказал собеседник НСН.
Профессор подчеркнул, что хотя основная масса гари и направится в противоположную от России сторону, риски все равно остаются.
«Главным образом роза ветров именно в это время года направлена с востока на запад. То есть пострадают прибалты, поляки, скандинавы. Но если эта зона пожаров будет увеличиваться, конечно, есть риск, что и нас задействует. Но ситуация драматическая. Радиационная безопасность — это безопасность, с которой надо говорить только на "вы". Потому что даже незначительные дозы облучения, которые могут в результате этих всех ситуаций быть, может накрыть гигантские территории. Эти пожары — это же ведь столб горящих газов, которые с продуктами горения поднимаются вплоть до стратосферы», — резюмировал эксперт.
Ранее ликвидатор, заслуженный эколог РФ, автор Записок из Чернобыльской зоны Калман Цейтин в пресс-центре НСН рассказывал, что несмотря на то, что 4-ый энергоблок Чернобыльской АЭС закрыт новым саркофагом, реакция там все еще идет и будет продолжать идти много лет.
