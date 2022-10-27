Путин назвал Трасс «девушкой немного не в себе»

Российский лидер напомнил, что за несколько дней до вступления в должность она выразила готовность «нажать на кнопку».

«Она прямо сказала, что готова... И ей никто ничего не сказал. Допустим, она ляпнула там, – девушка немного не в себе. Но могли бы хотя бы как-то дистанцироваться, но нет. Выходит, позиция была согласована», - подчеркнул глава государства.

Ранее Лиз Трасс заявила о готовности к применения ядерного оружия при необходимости, подчеркнув, что считает это «важной обязанностью премьер-министра». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».