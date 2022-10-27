Путин заявил о «бессмысленности» ядерного удара по Украине

России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил, отвечая на вопросы, в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Глава государства и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ предложил также ознакомиться с военной доктриной страны, где обозначены случаи возможного применения ядерного оружия. По словам Путина, поднимая тему ядерных угроз, Запад ищет новые поводы для противостояния России.

Президент РФ также напомнил, что Соединённые Штаты Америки - единственная страна, которая дважды использовала ядерное оружие – в августе 1945 года против Японии в ходе Второй мировой войны.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит другие свежие цитаты Владимира Путина в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

