Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой

Как пишет RT, в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил он указал, что ядерная триада «должна служить надёжным гарантом суверенитета Союзного государства».

«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», - подчеркнул российский лидер.

Ранее в Вооруженных силах РФ стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».