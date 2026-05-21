Путин назвал использование ядерного оружия исключительной мерой
Использование ядерного оружия является исключительной мерой для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил он указал, что ядерная триада «должна служить надёжным гарантом суверенитета Союзного государства».
«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», - подчеркнул российский лидер.
Ранее в Вооруженных силах РФ стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
