Медведев: У Запада не получится похоронить Россию как СССР
На Западе сохраняются иллюзии о том, что, развалив Советский Союз без единого выстрела они смогут легко разделаться с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на экс-главу РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
По его словам, это опасные заблуждения. «Как с СССР – не получится», — заявил политик.
Он также назвал причины специальной военной операции. Среди них – истерика западных стран и навязчивое стремление расправиться с Россией.
Ранее Медведев заявил, что Запад хочет одолеть Россию чужими руками, а на страдающих от конфликта украинцев и европейцев ему «плевать с высокой колокольни».
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