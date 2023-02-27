Медведев: У Запада не получится похоронить Россию как СССР

На Западе сохраняются иллюзии о том, что, развалив Советский Союз без единого выстрела они смогут легко разделаться с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на экс-главу РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши

По его словам, это опасные заблуждения. «Как с СССР – не получится», — заявил политик.

Он также назвал причины специальной военной операции. Среди них – истерика западных стран и навязчивое стремление расправиться с Россией.

Ранее Медведев заявил, что Запад хочет одолеть Россию чужими руками, а на страдающих от конфликта украинцев и европейцев ему «плевать с высокой колокольни».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СССРЗападДмитрий Медведев
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