Путин примет верительные грамоты у зарубежных послов 15 января

Уточняется, что церемония пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца 15 января.

В частности, верительные грамоты российскому лидеру вручат послы более 30 государств, в том числе Словении, Сомали, Франции, Руанды, Алжира, Бангладеш, Бразилии, Австрии, Израиля, Уругвая, Швейцарии, Ирака и других.

Ранее Путин назначил Сергея Жесткого новым послом РФ в Лаосе, а Александра Космодемьянского - послом в Южном Судане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

