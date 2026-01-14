Путин примет верительные грамоты у зарубежных послов 15 января
Президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
Уточняется, что церемония пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца 15 января.
В частности, верительные грамоты российскому лидеру вручат послы более 30 государств, в том числе Словении, Сомали, Франции, Руанды, Алжира, Бангладеш, Бразилии, Австрии, Израиля, Уругвая, Швейцарии, Ирака и других.
Ранее Путин назначил Сергея Жесткого новым послом РФ в Лаосе, а Александра Космодемьянского - послом в Южном Судане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
