Путин назвал причины беспокойства по ситуации в Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал два основных беспокоящих фактора, влияющих на политическую ситуацию в Белоруссии. Это внешнее вмешательство в ходе выборов и зарубежное финансирование протестных настроений.

Об этом российский лидер заявил в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

При этом Путин считает естественным «движения» в обществе и даже конфликты, которые возникают в ходе предвыборного противостояния и после подсчёта голосов, передает RT.

Президент РФ выступил за то, чтобы народ имел возможность самостоятельно разобраться с горячими вопросами без внешнего воздействия. Владимир Путин выразил уверенность, что у Белоруссии это получится, в том числе, учитывая политический опыт Александра Лукашенко.

