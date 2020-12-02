Путин назвал причины беспокойства по ситуации в Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал два основных беспокоящих фактора, влияющих на политическую ситуацию в Белоруссии. Это внешнее вмешательство в ходе выборов и зарубежное финансирование протестных настроений.
Об этом российский лидер заявил в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.
При этом Путин считает естественным «движения» в обществе и даже конфликты, которые возникают в ходе предвыборного противостояния и после подсчёта голосов, передает RT.
Президент РФ выступил за то, чтобы народ имел возможность самостоятельно разобраться с горячими вопросами без внешнего воздействия. Владимир Путин выразил уверенность, что у Белоруссии это получится, в том числе, учитывая политический опыт Александра Лукашенко.
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