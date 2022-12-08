Путин назвал причину ударов по инфраструктуре Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, сообщает РИА Новости.
На церемонии награждения Героев России в Большом Кремлевском дворце он указал, что ответные действия с российской стороны последовали после ударов по Крымскому мосту.
«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился... Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать — в ответ шум, гам, треск на всю вселенную», - указал глава государства.
Он добавил, что ВС РФ продолжат выполнять боевые задачи.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украине следует разрешить наносить удары по местам базирования российских ракет, с помощью которых проводятся атаки по украинской критической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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