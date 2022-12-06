«Разнести в хлам». Военкор Сладков призвал ударить по центру Киева
Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале заявил, что переговоры с Украиной бесполезны.
По его мнению, остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ можно только ударом по центру Киева.
«Пока не разнесём центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся, переговоры не нужны. Только в хлам», — написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил военкора, руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова орденом Мужества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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