Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке

До этого адвокат Трампа и соответчик по его делу в Джорджии Кеннет Чезбро обратился к суду с тем, чтобы рассмотреть дела экс-президента в ускоренном порядке. Это позволило прокуратуре убедить суд начать процесс 23 октября.

Тем временем, Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

