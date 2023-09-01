Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке

Представители бывшего американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство в суд штата Джорджия с просьбой рассмотреть его дело о вмешательстве в выборы в отдельном порядке, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме

До этого адвокат Трампа и соответчик по его делу в Джорджии Кеннет Чезбро обратился к суду с тем, чтобы рассмотреть дела экс-президента в ускоренном порядке. Это позволило прокуратуре убедить суд начать процесс 23 октября.

Тем временем, Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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