Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке
1 сентября 202300:19
Представители бывшего американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство в суд штата Джорджия с просьбой рассмотреть его дело о вмешательстве в выборы в отдельном порядке, сообщает ТАСС.
До этого адвокат Трампа и соответчик по его делу в Джорджии Кеннет Чезбро обратился к суду с тем, чтобы рассмотреть дела экс-президента в ускоренном порядке. Это позволило прокуратуре убедить суд начать процесс 23 октября.
Тем временем, Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru