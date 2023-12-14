Путин назвал Одессу русским городом

«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», - указал глава государства.

По его словам, Украина не имеет никакого отношения к юго-востоку страны.

Путин также заявил, что улучшается ситуация с обеспечением дронами российских военных в зоне спецоперации на Украине.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе, отмечает RT.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».