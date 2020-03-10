Путин назвал моральным долгом визит на парад Победы бывших союзников против Германии

По словам Путина, в Москве политиков ждут и не приехать было бы ошибкой, пишет «Газета.ру».

Ранее приглашение посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы приняли президенты Франции, Сербии, Чехии, Казахстана, премьер-министр Японии, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие. О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую в сентябре 2019 года, в которой вина за развязывание Второй мировой войны фактически возлагается не только на нацистскую Германию, но и на Советский Союз. Путин предложил посмотреть историческую хронологию: кто и какие заключал договоры с Гитлером.



