Путин назвал моральным долгом визит на парад Победы бывших союзников против Германии
Визит мировых лидеров в Москву на парад Победы – это моральный долг. Об этом заявил он заявил в интервью проекту ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — цитируют «Известия» российского лидера.
По словам Путина, в Москве политиков ждут и не приехать было бы ошибкой, пишет «Газета.ру».
Ранее приглашение посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы приняли президенты Франции, Сербии, Чехии, Казахстана, премьер-министр Японии, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие. О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Ранее Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую в сентябре 2019 года, в которой вина за развязывание Второй мировой войны фактически возлагается не только на нацистскую Германию, но и на Советский Союз. Путин предложил посмотреть историческую хронологию: кто и какие заключал договоры с Гитлером.
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