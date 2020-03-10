«Чушь собачья». Путин отверг одинаковую вину Сталина и Гитлера

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Эту тему глава государства затронул в ходе в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто», — цитирует РИА ФАН Путина.

Таким образом президент РФ прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую в сентябре 2019 года, в которой вина за развязывание Второй мировой войны фактически возлагается не только на нацистскую Германию, но и на Союз Советских Социалистических Республик. Владимир Путин предложил посмотреть историческую хронологию: кто и какие заключал договоры с Гитлером.

Как подчеркнул президент, Сталин, как бы к нему ни относиться, «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером», и невозможно найти ни одной подписи Сталин – Гитлер. При этом Гитлер и премьер Великобритании, Гитлер и премьер Франции, а также Гитлер и глава Польского государства - есть. Именно они вместе с фюрером, в частности, поделили Чехословакию, напомнил Путин.

Президент РФ также отметил не принципиальную важность, чтобы все лидеры прибыли на 75-летний юбилей Победы в Москву, поскольку это «наш праздник», отмечает «Свободная пресса». Пи этом, по словам Путина, для бывших союзников по антигитлеровской коалиции было бы правильно посетить торжества с моральной и политической точек зрения.

