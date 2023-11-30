Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым политиком

В своей речи Путин отметил выдающиеся навыки дипломата у американского политика, а также назвал мудрым и дальновидным государственным деятелем.

Генри Киссинджер умер 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут, прожив сто лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

