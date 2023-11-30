Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и мудрым политиком
30 ноября 202311:26
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге умершего накануне бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
В своей речи Путин отметил выдающиеся навыки дипломата у американского политика, а также назвал мудрым и дальновидным государственным деятелем.
Генри Киссинджер умер 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут, прожив сто лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru