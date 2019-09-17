Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Кроме того, глава государства отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения, и сейчас они находятся на небывалом уровне.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед визитом в Москву заявил о том, что только их хорошие с президентом России Владимиром Путиным отношения позволили не допустить прямые столкновения российских и израильских военных в Сирии.



