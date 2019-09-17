Путин назвал Израиль русскоязычным государством

17 сентября16:38

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. Такое заявление он сделал на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод», пишет «Интерфакс».

«Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — цитирует Путина телеканал «360».

Хорошо, что дружат. Путин и Нетаньяху не допустили российско-израильские боестолкновения

Кроме того, глава государства отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения, и сейчас они находятся на небывалом уровне.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед визитом в Москву заявил о том, что только их хорошие с президентом России Владимиром Путиным отношения позволили не допустить прямые столкновения российских и израильских военных в Сирии.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ИзраильВладимир Путин