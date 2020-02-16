Путин назвал инициативу из Послания Федсобранию, против которой были все
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что его предложение о введении бесплатных обедов для учеников младшей школы первоначально не было воспринято. Об этом президент рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства отметил, что шаги по исполнению данной инициативы «дались непросто».
«Все были против», — сказал президент.
Напомним, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию в январе, российский лидер заявил о необходимости обеспечить всех младших школьников горячими обедами, чтобы снять часть финансовой нагрузки с российских семей.
Ранее заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что система горячего питания для школьников в Москве отлажена благодаря дотациям мэрии.Он также отметил, что для организации горячего питания школьников в регионах нужны базы для приготовления пищи, которые есть не везде, как и места, чтобы кормить детей в учреждениях.
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