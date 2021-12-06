Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
6 декабря 202116:16
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения как на международной арене, так и в военной сфере, сообщает ТАСС.
На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер отметил, что у Москвы и Нью-Дели «замечательная история отношений».
«Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что Россия и Индия проводят совместные военные учения, а товарооборот за первые девять месяцев текущего года вырос более, чем на 38%.
Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о подписании с Россией ряда соглашений и контрактов по сотрудничеству в военной сфере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru