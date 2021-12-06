Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом

На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер отметил, что у Москвы и Нью-Дели «замечательная история отношений».«Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», - подчеркнул президент РФ.Путин добавил, что Россия и Индия проводят совместные военные учения, а товарооборот за первые девять месяцев текущего года вырос более, чем на 38%.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил о подписании с Россией ряда соглашений и контрактов по сотрудничеству в военной сфере.