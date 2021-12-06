Индия и Россия подписали ряд соглашений о военном сотрудничестве
Индия и Россия подписали ряд соглашений и контрактов по сотрудничеству в военной сфере. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
Ранее Сингх провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава российского военного ведомства прибыл в Индию накануне, пишет РИА ФАН. Как отметил Сингх, встреча с российским коллегой была продуктивной, содержательной и плодотворной, сообщает RT.
«Рад, что подписаны ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере», — написал Сингх в Twitter.
Министр добавил, что Индия высоко ценит поддержку России, и выразил надежду, что сотрудничество государств «принесет мир, процветание и стабильность всему региону».
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