Индия и Россия подписали ряд соглашений о военном сотрудничестве

Ранее Сингх провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава российского военного ведомства прибыл в Индию накануне, пишет РИА ФАН. Как отметил Сингх, встреча с российским коллегой была продуктивной, содержательной и плодотворной, сообщает RT.

«Рад, что подписаны ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере», — написал Сингх в Twitter.

Министр добавил, что Индия высоко ценит поддержку России, и выразил надежду, что сотрудничество государств «принесет мир, процветание и стабильность всему региону».

