Путин назвал главный способ решения палестинской проблемы
Россия до сих пор находится в контакте и с Израилем, и с Палестиной. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он отметил, что главный способ решения палестинской проблемы – это создание полноценного Палестинского государства.
«У нас традиционная позиция, ещё со времён Советского Союза», - указал российский лидер.
Он добавил, что Россия всегда исходила из того, что должно быть реализовано решение Совбеза ООН о создании двух государств.
Ранее глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России в достижении своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru