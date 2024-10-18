Путин назвал главный способ решения палестинской проблемы

Россия до сих пор находится в контакте и с Израилем, и с Палестиной. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с представителями СМИ стран БРИКС он отметил, что главный способ решения палестинской проблемы – это создание полноценного Палестинского государства.

«У нас традиционная позиция, ещё со времён Советского Союза», - указал российский лидер.

Он добавил, что Россия всегда исходила из того, что должно быть реализовано решение Совбеза ООН о создании двух государств.

Ранее глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России в достижении своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ИзраильПалестинаВладимир Путин

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