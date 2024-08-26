Палестина может направить заявку на вступление в БРИКС
26 августа 202417:42
Палестина после саммита БРИКС в Казани может направить заявку на вступление в организацию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
Он напомнил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, во время мероприятия в столице Татарстана пройдёт сессия, полностью посвящённая Палестине.
Нофаль добавил, что на саммит БРИКС был приглашён президент Палестины Махмуд Аббас, однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие.
Ранее официальную заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru