Палестина может направить заявку на вступление в БРИКС

Он напомнил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, во время мероприятия в столице Татарстана пройдёт сессия, полностью посвящённая Палестине.

Нофаль добавил, что на саммит БРИКС был приглашён президент Палестины Махмуд Аббас, однако пока неизвестно, сможет ли он принять участие.

Ранее официальную заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, сообщает RT.

