Путин назвал главную проблему 2020 года

Пандемия коронавируса стала главной проблемой 2020 года, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

ВЦИОМ: Смотреть пресс-конференцию Путина будет треть россиян

«Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни. Это означает локдауны, сокращение перевозок и рабочих мест, падение доходов. Однако Россия встретила проблемы достойно», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году она продлилась более четырех часов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры