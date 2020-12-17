Путин назвал главную проблему 2020 года

«Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни. Это означает локдауны, сокращение перевозок и рабочих мест, падение доходов. Однако Россия встретила проблемы достойно», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году она продлилась более четырех часов.

