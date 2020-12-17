Путин назвал главную проблему 2020 года
17 декабря 202012:13
Пандемия коронавируса стала главной проблемой 2020 года, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни. Это означает локдауны, сокращение перевозок и рабочих мест, падение доходов. Однако Россия встретила проблемы достойно», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году она продлилась более четырех часов.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru