ВЦИОМ: Смотреть пресс-конференцию Путина будет треть россиян

Треть россиян намерены смотреть большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет сегодня в прямом эфире. Это выяснил ВЦИОМ, 155 декабря проведя опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Социологи выяснили, что большинство граждан страны знают или слышали о пресс-конференции (81%). Точную дату смогли назвать более половины россиян (52%). А 18% заявили, что ничего не слышали о мероприятии.

Смотреть выступление в прямом эфире сегодня собирается треть - 32% - россиян. Среди людей, кому более 60 лет чаще утвердительно отвечали на вопрос - 59%. Еще 12% планируют посмотреть в прямом эфире отдельные фрагменты выступления президента.