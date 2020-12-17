ВЦИОМ: Смотреть пресс-конференцию Путина будет треть россиян
Треть россиян намерены смотреть большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет сегодня в прямом эфире. Это выяснил ВЦИОМ, 155 декабря проведя опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Социологи выяснили, что большинство граждан страны знают или слышали о пресс-конференции (81%). Точную дату смогли назвать более половины россиян (52%). А 18% заявили, что ничего не слышали о мероприятии.
Смотреть выступление в прямом эфире сегодня собирается треть - 32% - россиян. Среди людей, кому более 60 лет чаще утвердительно отвечали на вопрос - 59%. Еще 12% планируют посмотреть в прямом эфире отдельные фрагменты выступления президента.
Больше всего опрошенных сказали, что будут смотреть пресс-конференцию по телевизору.
Пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня, она начнется в полдень по московскому времени, передает RT. В этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в дистанционном формате.
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