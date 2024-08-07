Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией» Киева
Нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева. Как собщает пресс-служба Кремля, об этом на совещании с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, украинская сторона ведёт неизбирательную стрельбу «из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
«Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — указал глава государства.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что местные власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru