Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией» Киева

Нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева. Как собщает пресс-служба Кремля, об этом на совещании с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, украинская сторона ведёт неизбирательную стрельбу «из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

«Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — указал глава государства.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что местные власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаКурская ОбластьВладимир Путин

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