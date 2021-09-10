Путин назначил врио главы МЧС

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания - 10 сентября.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. По данным ведомства, он сорвался с обрыва, пытаясь спасти человека. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.



