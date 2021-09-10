Путин назначил врио главы МЧС
Президент РФ Владимир Путин назначил на временное исполнение обязанностей главы МЧС Александра Чуприяна - первого замглавы ведомства. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания - 10 сентября.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. По данным ведомства, он сорвался с обрыва, пытаясь спасти человека. Президент РФ присвоил ему звание Героя России посмертно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru