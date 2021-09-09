Песков назвал неуместными разговоры о новом главе МЧС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности на данный момент разговоров о новом главе МЧС после гибели Евгения Зиничева, передает РИА Новости.

О трагической гибели главы МЧС России стало известно накануне, 8 сентября. Зиничев погиб под Норильском, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва, сообщает пресс-служба министерства.

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«Коммерсантъ» сообщает, что по факту ЧП назначили доследственную проверку, по результатам которой допустившие гибель Зиничева охрана и помощники могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом, источник подчеркивает, что итоги подобного разбирательства вряд ли будут представлены публично.

Прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МЧС РФПесков
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