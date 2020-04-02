Путин назначил врио главы Коми

Гапликов был врио Коми с с 30 сентября 2015 по 22 сентября 2016 года, затем был избран главой республики.



Его предшественник Вячеслав Гайзер был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». В июне 2019 года он был приговорен к 11 годам колонии по обвинению в создании преступного сообщества.



Сегодня же в отставку подал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, исполнять обязанности главы региона будет теперь уже бывший губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

