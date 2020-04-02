Путин назначил врио главы Коми
Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Коми Сергея Гапликова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу (на фото).
Уйба до настоящего момента занимал пост заместителя министра здравоохранения России, на эту должность его назначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 января 2020 года.
Гапликов был врио Коми с с 30 сентября 2015 по 22 сентября 2016 года, затем был избран главой республики.
Его предшественник Вячеслав Гайзер был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия». В июне 2019 года он был приговорен к 11 годам колонии по обвинению в создании преступного сообщества.
Сегодня же в отставку подал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, исполнять обязанности главы региона будет теперь уже бывший губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
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