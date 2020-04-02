Архангельский губернатор сложил с себя полномочия
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уходит в отставку. Глава региона написал заявление об отставке.
«Я написал заявление об отставке», - сказал Орлов журналистам в четверг, 2 апреля.
Игорь Орлов возглавил Архангельскую область в январе 2012 года — сначала в статусе исполняющего обязанности главы региона. В начале февраля того же года региональный парламент утвердил его в должности.
В мае 2015 года досрочно подал в отставку и попросил президента РФ Владимира Путина разрешения вновь баллотироваться на пост губернатора. В сентябре одержал победу в первом туре с результатом 53,25%.
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