Ерхов покинул пост посла РФ в Турции и стал послом в Узбекистане

Посол России в Турции Алексей Ерхов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла... в Турецкой Республике», - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин назначил дипломата послом России в Узбекистане. При этом прежний глава диппредставительства в республике Олег Мальгинов был освобожден от обязанностей посла.

Алексей Ерхов возглавлял российское посольство в Турции с 2017 года. В свою очередь, Олег Мальгинов занимал должность посла в Узбекистане с 2021 года.

Ранее Владимир Путин назначил нового посла России в Польше, им стал Георгий Михно, пишет «Свободная пресса».

