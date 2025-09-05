Ерхов покинул пост посла РФ в Турции и стал послом в Узбекистане
Посол России в Турции Алексей Ерхов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла... в Турецкой Республике», - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Другим указом Путин назначил дипломата послом России в Узбекистане. При этом прежний глава диппредставительства в республике Олег Мальгинов был освобожден от обязанностей посла.
Алексей Ерхов возглавлял российское посольство в Турции с 2017 года. В свою очередь, Олег Мальгинов занимал должность посла в Узбекистане с 2021 года.
Ранее Владимир Путин назначил нового посла России в Польше, им стал Георгий Михно, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Черном море уничтожили шесть катеров ВСУ
- «Никто не запретит!»: В Крыму напомнили о пользе вина на фоне борьбы регионов с алкоголем
- Губернатор Камчатки пообещал ужесточить продажу алкоголя
- СМИ: Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту
- Названы преимущества безвиза с Китаем для российского бизнеса
- Российские военные освободили Марково в ДНР
- Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta
- Депутат Ющенко призвал сделать Max доступным в других странах
- Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать
- Прирост численности населения на Дальнем Востоке объяснили наплывом мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru