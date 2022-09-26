Путин назначил нового заместителя директора ФСИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Матвеенко на должность заместителя директора ФСИН России, сообщает пресс-служба Кремля.

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Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу с 26 сентября.

«Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников официально стал главой Российской академии наук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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