Путин назначил нового посла России в Киргизии
Российский лидер Владимир Путин освободил Николая Удовиченко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Киргизии и назначил на эту должность Сергея Вакунова. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что новый посол по состоянию на 2019 год был референтом Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Кроме того, в декабре 2011 года Вакунов был награжден Орденом дружбы.
Ранее телеведущая Ирада Зейналова опровергла информацию о своем якобы назначении послом России на Маврикии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru