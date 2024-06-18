Путин назначил нового посла России в Киргизии

Российский лидер Владимир Путин освободил Николая Удовиченко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Киргизии и назначил на эту должность Сергея Вакунова. Соответствующие указы размещены на официальном портале правовой информации.

Путин назначил нового посла в Индонезии и Восточном Тиморе

Отмечается, что новый посол по состоянию на 2019 год был референтом Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Кроме того, в декабре 2011 года Вакунов был награжден Орденом дружбы.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова опровергла информацию о своем якобы назначении послом России на Маврикии.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:КиргизияПосолОтставки И НазначенияВладимир Путин

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