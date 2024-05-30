Телеведущая Зейналова опровергла данные о назначении послом на Маврикии
30 мая 202412:32
Телеведущая Ирада Зейналова опровергла информацию о своем якобы назначении послом России на Маврикии. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Зейналова якобы может возглавить российскую дипмиссию на Маврикии.
Комментируя эти данные, журналист подчеркнула, что она ведущая телеканала НТВ.
«Если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье», — заявила Зейналова.
Сейчас пост посла РФ на Маврикии занимает Константин Климовский, он возглавляет диппредставительство с 2017 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеведущая Зейналова опровергла данные о назначении послом на Маврикии
- Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина
- Глава Мосгосстройнадзора осмотрел ход строительства жилого комплекса «Бадаевский»
- «Гробим детей на пороге взрослой жизни»: Миронов призвал отменить ЕГЭ
- Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе
- Песков сообщил о подготовке визита Путина во Вьетнам
- ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
- СМИ: Россияне потратят около 35 тысяч рублей на сборы в отпуск в этом году
- Умерла театральный критик Инна Соловьева
- В Петербурге, Тульской и Калининградской областях назначили выборы губернаторов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru