Телеведущая Зейналова опровергла данные о назначении послом на Маврикии

Телеведущая Ирада Зейналова опровергла информацию о своем якобы назначении послом России на Маврикии. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее СМИ сообщили, что Зейналова якобы может возглавить российскую дипмиссию на Маврикии.

Комментируя эти данные, журналист подчеркнула, что она ведущая телеканала НТВ.

«Если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье», — заявила Зейналова.

Сейчас пост посла РФ на Маврикии занимает Константин Климовский, он возглавляет диппредставительство с 2017 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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