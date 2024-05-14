Путин назначил нового посла в Индонезии и Восточном Тиморе
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Толченова чрезвычайным и полномочным послом России в Индонезии.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, также Толченов, по совместительству, назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Восточный Тимор.
Ранее Путин подписал указ о назначении Игоря Мартынова новым послом России в Буркина-Фасо, сообщает RT.
Кроме того, российский лидер сменил посла России в Румынии, назначив на этот пост экс-посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru