Путин назначил нового посла в Индонезии и Восточном Тиморе

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, также Толченов, по совместительству, назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Демократической Республике Восточный Тимор.

Ранее Путин подписал указ о назначении Игоря Мартынова новым послом России в Буркина-Фасо, сообщает RT.

Кроме того, российский лидер сменил посла России в Румынии, назначив на этот пост экс-посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

