Путин назначил нового посла РФ в Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии, сообщает пресс-служба Кремля.

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По данным МИД РФ, ранее Шургалин работал заместителем директора Четвёртого департамента стран СНГ.

До декабря 2021 года чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии был Алексей Двинянин, после ухода которого временно исполняющим обязанности посла был назначен Максим Литвинов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Послом ЛНР в России стал Родион Мирошник, его своим указом назначил глава республики Леонид Пасечник.

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ФОТО: pixabay.com
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