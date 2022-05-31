Путин назначил нового посла РФ в Абхазии

По данным МИД РФ, ранее Шургалин работал заместителем директора Четвёртого департамента стран СНГ.

До декабря 2021 года чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии был Алексей Двинянин, после ухода которого временно исполняющим обязанности посла был назначен Максим Литвинов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Послом ЛНР в России стал Родион Мирошник, его своим указом назначил глава республики Леонид Пасечник.