Путин назначил нового посла РФ в Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии, сообщает пресс-служба Кремля.
По данным МИД РФ, ранее Шургалин работал заместителем директора Четвёртого департамента стран СНГ.
До декабря 2021 года чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии был Алексей Двинянин, после ухода которого временно исполняющим обязанности посла был назначен Максим Литвинов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России. Послом ЛНР в России стал Родион Мирошник, его своим указом назначил глава республики Леонид Пасечник.
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