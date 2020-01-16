Путин назначил Медведева на новую должность

16 января 202016:28

Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал указ о назначении экс-премьера Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности РФ.

Документ размещён на официальном сайте Кремля.

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В указе также говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства.

Одновременно президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем кабинета министров, после того как его кандидатуру одобрила Госдума.

Возглавляет Совет безопасности президент РФ. Должность заместителя введена впервые.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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