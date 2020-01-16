Путин назначил Медведева на новую должность
16 января 202016:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал указ о назначении экс-премьера Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности РФ.
Документ размещён на официальном сайте Кремля.
В указе также говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства.
Одновременно президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем кабинета министров, после того как его кандидатуру одобрила Госдума.
Возглавляет Совет безопасности президент РФ. Должность заместителя введена впервые.
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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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