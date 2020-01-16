Путин назначил Медведева на новую должность

В указе также говорится, что Медведев освобожден от исполнения обязанностей главы правительства.

Одновременно президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем кабинета министров, после того как его кандидатуру одобрила Госдума.



Возглавляет Совет безопасности президент РФ. Должность заместителя введена впервые.

