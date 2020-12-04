Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями
Глава России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего директора "Роснано" Анатолия Чубайса специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщает сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Чубайс покинул должность главы "Роснано". В четверг кабмин утвердил директиву для избрания на этот пост Сергея Куликова сроком на пять лет. Чубайс проработал в этой должности 12 лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что президент еще не принял решение о назначении Анатолия Чубайса на какую-либо новую должность после ухода из "Роснано".
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