Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями

Ранее Чубайс покинул должность главы "Роснано". В четверг кабмин утвердил директиву для избрания на этот пост Сергея Куликова сроком на пять лет. Чубайс проработал в этой должности 12 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что президент еще не принял решение о назначении Анатолия Чубайса на какую-либо новую должность после ухода из "Роснано".

