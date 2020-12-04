В Кремле высказались о возможности нового назначения Чубайса

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на какую-либо новую должность после ухода из «Роснано». С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе встречи с журналистами представителя Кремля попросили спрогнозировать, может ли Чубайс остаться среди политических фигур, «на которых рассчитывает Кремль», либо он уйдёт в бизнес.

Песков подчеркнул, что на первую часть вопроса может ответить только российский лидер. Что касается второй части, то, по словам пресс-секретаря, каждый может заняться личными проектами, имея на то желание, отмечает RT.

Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации «Роснано» сменит Сергей Куликов, до сих пор занимавший должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

