В Кремле высказались о возможности нового назначения Чубайса
Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на какую-либо новую должность после ухода из «Роснано». С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе встречи с журналистами представителя Кремля попросили спрогнозировать, может ли Чубайс остаться среди политических фигур, «на которых рассчитывает Кремль», либо он уйдёт в бизнес.
Песков подчеркнул, что на первую часть вопроса может ответить только российский лидер. Что касается второй части, то, по словам пресс-секретаря, каждый может заняться личными проектами, имея на то желание, отмечает RT.
Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации «Роснано» сменит Сергей Куликов, до сих пор занимавший должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- В Кремле прокомментировали судьбу русского языка в Молдавии
- Додон обвинил Санду в организации бессмысленных протестов
- Посольство Украины направило ноту протеста МИД Польши из-за календаря с российским Крымом
- В Кремле высказались о возможности нового назначения Чубайса
- В трех городах на западе Мексики в результате стрельбы погибли 6 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru