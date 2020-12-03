Наноуспехи Чубайса. Путин расстался с «главным приватизатором»

Правительство утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост главы «Роснано». Анатолий Чубайс, возглавлявший один из самых известных институтов развития, уже попрощался с коллегами и поблагодарил их за совместную работу.

Более года назад, в марте 2019, Анатолий Чубайс доложил президенту, что его компания полностью компенсировала государству затраты на свое создание, заплатив в бюджет 132,4 миллиарда рублей. А по итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Чубайс отметил, что это самая высокая прибыль за историю «Роснано».

Однако уже тогда у экспертов возникли сомнения в том, что прибыль «Роснано» генерируют те самые «нанотехнологии», ради развития которых в России институт и создавался. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН указывал, что прибыль возникала в тех случаях, когда происходило обесценивание рубля:

«Значительная часть активов "Роснано" вложена не в высокотехнологичные проекты, а в валютные депозиты. И когда рубль обесценивается, у "Роснано" образуется бухгалтерская прибыль в рублях».

С не меньшим сарказмом эксперты отзывались и о других декларациях Чубайса об успехах «Роснано». Так, Никита Кричевский в эфире НСН вспоминал про планшет, который в свое время Чубайс демонстрировал Путину. Вместо планшета экономист предлагал купить микроскоп, чтобы рассмотреть инновации, появившиеся за время существования «Роснано».

Как если бы ему мало было лавров «главного приватизатора 90-х», Анатолий Чубайс в конце 2015 года на предновогоднем корпоративе «Роснано» сделал заявление, которое ничего, кроме неприязни, спровоцировать не могло.

«У «Роснано» очень много денег», - сказал он, выступая на мероприятии в присутствии 400 с лишним сотрудников. Тогда выяснилось, что гулянка обошлась «Роснано» в 2 с четвертью млн рублей.

На смену Чубайсу придет доселе непубличный человек: зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Известно, впрочем, что Куликов – человек Сергея Чемезова, под руководством которого работал еще в «Промэкспорте», куда пришел после армии, и впоследствии, вплоть до «Ростеха».

Возглавить «Роснано» ему предложил Владимир Путин на встрече в среду, 2 декабря. А с «главным приватизатором» не пообщался даже по видеосвязи.

Карьерное будущее Чубайса неизвестно. Анатолий Чубайс, которого называли «тефлоновым», ушел. Остались только «наноуспехи».

