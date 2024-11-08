Путин: НАТО готовится нанести России поражение

По словам главы государства, Вашингтон целенаправленно вернул во главу угла, прежде всего военную составляющую Североатлантического альянса. НАТО объявила «о том, что собирается нанести нам стратегическое поражение», отметил Путин.

Также российский лидер указал, что Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

