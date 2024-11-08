Путин: НАТО готовится нанести России поражение
НАТО из политического альянса превратилась в военный и готовится нанести России стратегическое поражение, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, который выступил на заседании клуба «Валдай» в Сочи.
По словам главы государства, Вашингтон целенаправленно вернул во главу угла, прежде всего военную составляющую Североатлантического альянса. НАТО объявила «о том, что собирается нанести нам стратегическое поражение», отметил Путин.
Также российский лидер указал, что Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru