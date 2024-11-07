Путин заявил, что «геополитическая жадность» Запада ведет к конфликтам

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие международные конфликты имеют корни в политике Запада, вытекающей из результатов холодной войны. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, истинные причины этих конфликтов кроются в стремлении Запада изменить мир под свои интересы и его беспрецедентной «геополитической жадности».