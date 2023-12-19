Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий землетрясения

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — подчеркнул Путин.

Ранее в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде на северо-западе Китая произошло мощное землетрясение, его магнитуда достигла 6,2, напоминает «Свободная пресса». По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 118 человек. Также известно о 182 раненых, пишет RT.

