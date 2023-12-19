Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Документ опубликован на сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — подчеркнул Путин.
Ранее в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде на северо-западе Китая произошло мощное землетрясение, его магнитуда достигла 6,2, напоминает «Свободная пресса». По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 118 человек. Также известно о 182 раненых, пишет RT.
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