В Китае число жертв землетрясения возросло до 116
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая увеличилось и составило по меньшей мере 116. Об этом сообщает китайское Центральное телевидение.
Отмечается, что в провинции Ганьсу погибли 105 человек, еще 186 пострадали. В провинции Цинхай зарегистрировали 11 погибших.
В зоне бедствия ведутся масштабные спасательные работы, по данным ТВ, в них задействованы более 1,5 тысячи спасателей. Лидер КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения людей и ликвидации последствий ЧП, пишет Ura.ru.
Землетрясение магнитудой до 6,2 произошло накануне в поселке Люгоу Линься-Хуэйского автономного округа. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 пострадавших, напоминает телеканал «360».
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