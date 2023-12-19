В Китае число жертв землетрясения возросло до 116

Отмечается, что в провинции Ганьсу погибли 105 человек, еще 186 пострадали. В провинции Цинхай зарегистрировали 11 погибших.

В зоне бедствия ведутся масштабные спасательные работы, по данным ТВ, в них задействованы более 1,5 тысячи спасателей. Лидер КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения людей и ликвидации последствий ЧП, пишет Ura.ru.

Землетрясение магнитудой до 6,2 произошло накануне в поселке Люгоу Линься-Хуэйского автономного округа. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 пострадавших, напоминает телеканал «360».

