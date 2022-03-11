Путин напомнил о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций
Президент России Владимир Путин на фоне антироссийских санкций стран Запада напомнил об опыте СССР.
«Советский Союз, действительно, жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он также отметил, что санкции открывают возможности для укрепления экономического и технологического суверенитета, выразив уверенность, что Россия пройдет через все трудности.
Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к спецоперации на Украине.
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