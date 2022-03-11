Путин напомнил о «колоссальных успехах» СССР в условиях санкций

Президент России Владимир Путин на фоне антироссийских санкций стран Запада напомнил об опыте СССР.

«Советский Союз, действительно, жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил, что санкции открывают возможности для укрепления экономического и технологического суверенитета, выразив уверенность, что Россия пройдет через все трудности.

Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРСанкции Против РоссииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры