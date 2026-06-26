Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за задержания дипкурьеров
Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России, дипломату заявили протест и вручили вербальную ноту в связи с задержанием в Кишиневе дипломатических курьеров ведомства. Об этом говорится в заявлении МИД.
Как отметили в министерстве, ранее в аэропорту Кишинева сотрудники ведомства были подвергнуты многочасовому задержанию. Курьерам предъявляли «неприемлемые и противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдаче мобильных средств связи». При этом дипломатов посольства РФ в Молдавии не допустили для оказания консульского содействия задержанным. В результате сотрудники МИД не смогли въехать на территорию республики и вернулись на родину.
«Послу Молдавии... было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», а дипломатическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни задержанию», - подчеркнули в МИД.
Накануне внешнеполитическое ведомство вручило послу Румынии Кристиану Истрате ноту об объявлении персоной нон грата генерального консула республики в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии румынского генконсульства.
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