Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине

Россия не слышала заявлений от США, которые бы подтверждали, что Вашингтон более не является нейтральным посредником в украинском урегулировании. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя соответствующее заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, он указал, что каких-то подтверждений из США в Кремле «не слышали до сих пор».

При этом Песков отметил, что говорить «абсолютной нейтральности» Вашингтона пока не приходится.

«США всё-таки поставляют... большую часть вооружений в Украину, оказывают помощь и другим, и технологиями, и так далее», - заключил представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что Вашингтон утратил статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживает Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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