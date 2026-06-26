Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине

Комментируя соответствующее заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, он указал, что каких-то подтверждений из США в Кремле «не слышали до сих пор».

При этом Песков отметил, что говорить «абсолютной нейтральности» Вашингтона пока не приходится.

«США всё-таки поставляют... большую часть вооружений в Украину, оказывают помощь и другим, и технологиями, и так далее», - заключил представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что Вашингтон утратил статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживает Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

