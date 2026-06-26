Песков: РФ не слышала заявлений от США об их статусе в конфликте на Украине
Россия не слышала заявлений от США, которые бы подтверждали, что Вашингтон более не является нейтральным посредником в украинском урегулировании. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя соответствующее заявление французского лидера Эмманюэля Макрона, он указал, что каких-то подтверждений из США в Кремле «не слышали до сих пор».
При этом Песков отметил, что говорить «абсолютной нейтральности» Вашингтона пока не приходится.
«США всё-таки поставляют... большую часть вооружений в Украину, оказывают помощь и другим, и технологиями, и так далее», - заключил представитель Кремля.
Ранее Макрон заявил, что Вашингтон утратил статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживает Киев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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